«Вот скажи мне, батька, в чём сила?»: Лукашенко заявил о победе в войне и заговорил словами героя Сергея Бодрова

Политика

Принятие жестких мер в Беларуси позволило властям подавить волну неонацизма в республике. Об этом в ходе выступления перед парламентариями и членами Конституционной комиссии страны заявил президент Александр Лукашенко.

«Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма», - заявил он.

По его словам, в настоящий момент противники страны хотят «ревизии». При этом у них «ложные убеждения в верховенстве права», которые лишаются свое ценности в связи с попытками «оправдать нацизм и переписать историю».

Лукашенко добавил, что сила властей республики заключается в «правде» и тем самым практически процитировал известный монологи из российского фильма «Брат 2».

«Но наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда - в силе», - приводит слова президента пресс-служба.

Напомним, оригинальный диалог в картине «Брат 2», где главную роль исполнил актер Сергей Бодров, звучал так:

- Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что информация о бомбе на борту самолёта Ryanair была получена от Швейцарии. Позднее выяснилось, что это информация является неправдивой.