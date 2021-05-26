Президент с сомнительной репутацией не смущается «врать» дальше и «втягивать» Швейцарию

Политика

Представитель МИД Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер отреагировал на заявление президента Беларуси Александа Лукашенко по инциденту с Ryanair. Напомним, белорусский лидер заявил, что именно Швейцария сообщила о «минировании» борта.

Эльтшингер сказал РИА Новости: «...Сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было».

Лукашенко 26 мая, комментируя эпизод с самолетом, сказал, что предупреждение от Швейцарии об угрозе рейсу поступило в аэропорты Афин, Минска и Вильнюса.

До этого Минтранс Беларуси опубликовал расшифровку переговоров минских диспетчеров с экипажем. На уточнящий вопрос пилота, от кого поступила рекомендация о посадке борта, тот ответил: «Это наша рекомендация».