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Политика
Президент с сомнительной репутацией не смущается «врать» дальше и «втягивать» Швейцарию
26 мая, 2021 16:12
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President.gov.by
Представитель МИД Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер отреагировал на заявление президента Беларуси Александа Лукашенко по инциденту с Ryanair. Напомним, белорусский лидер заявил, что именно Швейцария сообщила о «минировании» борта.
Эльтшингер сказал РИА Новости: «...Сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было».
Лукашенко 26 мая, комментируя эпизод с самолетом, сказал, что предупреждение от Швейцарии об угрозе рейсу поступило в аэропорты Афин, Минска и Вильнюса.
До этого Минтранс Беларуси опубликовал расшифровку переговоров минских диспетчеров с экипажем. На уточнящий вопрос пилота, от кого поступила рекомендация о посадке борта, тот ответил: «Это наша рекомендация».
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