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Вернулись к ужасному началу. За сутки «ковидом» в России заразились больше 25 тысяч человек
4 июля, 2021 13:01
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Фото: Pixabay
За последние сутки в России было зафиксировано 25 142 новых случаев заражения COVID-19, 663 человека скончались. В последний раз число заболевших коронавирусом превышало 25 тысяч в январе.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на первом месте по инфицированным Москва (7624). Второе место Подмосковье (2696 человек), третье — Санкт-Петербург (1784 человека).
Ранее стало известно, что россиян атакует новый штамм. Рассказ врача о «желудочном ковиде» можно прочесть здесь.
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