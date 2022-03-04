Британия может разместить украинских беженцев в конфискованных у российских олигархов особняках
Украинских беженцев в Великобритании могут разместить в конфискованных у российских олигархов особняках. Речь идет о бизнесменах, попавших под санкции.
Глава Минюста страны Доминик Рааб заявил, что поддерживает идею захватить особняки олигархов и использовать их для размещения беженцев. Об этом пишет британское издание The Times.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели санкции против РФ.
Рестрикции, в частности, направлены против бизнесмена Алишера Усманова. Он владеет в Британии двумя особняками.
Ограничения наложены против председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Он является владельцем двух квартир в центре Лондона.
Ранее в Германии конфисковали яхту Усманова. Ее стоимость - более 600 млн долларов.