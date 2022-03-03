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В Германии неожиданно конфисковали яхту Алишера Усманова
3 марта, 2022 12:00
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Boris Kavashkin/Global Look Press
Мега-яхта российского олигарха, стоимостью более 600 млн долларов внезапно оказалась в зоне конфискованных судов.
Сообщается, что Dilbar, самая крупная на данный момент яхта в мире, так и не смогла до конца завершить свою реконструкцию на судостроительных верфях Blohm&Voss.
Власти Германии при содействии с Гамбургскими муниципальными правоохранительными органами наложили арест на собственность олигарха в связи с санкциями, последовавшими за началом спецоперации на Украине, - сообщает Интерфакс.
Ранее ЕС принял решение в введении списка санкционных ограничений в отношении бизнесменов, банков, политиков, журналистов и деятелей культуры страны, в том числе и директора холдинга USM Алишера Усманова.
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