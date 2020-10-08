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Ведутся разработки тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусу у россиян

Артем Денисов
8 октября, 2020 02:05
1 мин
медицина
Фото: pixabay.com

В России ведутся разработки новых тестов, которые будут способны определить уровень иммунитета к COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем. И я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты», — сказала она.

Как отметила глава ведомства, первые тесты, использовавшиеся в России «были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших», сообщает телеканал «360».

В октябре Россия приблизилась к новому пику заражения COVID-19. Число новых зарегистрированных инфицированных второй день за сутки превышает 11 тысяч. В регионах начали возвращать карантинные меры.

Как сообщалось, ограничительные меры будут усилены, но экономика замораживаться не будет.

темы
эпидемия
коронавирус
роспотребнадзор
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