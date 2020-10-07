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Собянин рассказал губернаторам об ужесточении карантинного режима в регионах

Антон Мельников
7 октября, 2020 21:16
2 мин
в
Kremlin.ru

На заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19 московский мэр Сергей Собянин дал губернаторам вводные по карантинному режиму. Ограничительные меры будут усилены, но экономика замораживаться не будет. Об этом сообщил источник издания URA.RU, присутствовавший на заседании.

«Собянин обсудил с участниками заседания ужесточение карантинных мер, необходимость соблюдения масочного режима. Но подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина экономику останавливать не надо», — рассказал источник издания.

Сообщается, что сразу после встречи рабочей группы по коронавирусу, губернаторы начали экстренно ужесточать карантинные меры в регионах. Так глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников органов власти и подведомственных учреждений перевести на «удалёнку».

Источник добавил, что «после рабочей группы риторика Куйвашева стала более жесткой».

URA.RU отмечает, что в октябре Россия приблизилась к новому пику заражения COVID-19. Число новых зарегистрированных инфицированных второй день за сутки превышает 11 тысяч. В регионах начали возвращать карантинные меры.

Ранее мэр Собянин заявил, что второй волны коронавируса в России нет.

темы
Сергей Собянин
коронавирус
карантин
регионы
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