Красивая картинка с видом на COVID. Что за тайный приказ получили врачи Москвы?

Фото: Соцсети

Первый шаг к решению проблемы — признать факт её существования. Однако, глядя на действия московских властей по борьбе со второй волной COVID-19, с уверенностью можно сказать, что мэрия об этом, казалось бы, базовом жизненном постулате никогда не слышала.

В конце сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время число заболевших коронавирусом в Москве приблизится к трём тысячам в сутки. Ситуация критическая, говорил он, отрицая при этом вторую волну пандемии.

«Второй волны, как таковой, нет. Потому что второй волной называют вторичные заболевания, те, которые уже переболели, этого нет. Может, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке точно ничего этого нет»

Второй волны у московских властей нет, но школьников как-то элегантно вдруг отправляют на двухнедельные «каникулы», после которых — дистанционное обучение. Внимательные россияне уже сравнили «каникулы» с пресловутыми «хлопками газа» и постоянными «возгораниями». Взрывов и пожаров в России не бывает, карантинов тоже. Ведь желание показать мнимый контроль над эпидемиологической ситуацией у мэрии явно преобладает над желанием сохранить здоровье и жизни москвичей.

1 октября проект «База» выпускает сюжет о «глобальной махинации» московских властей. Со ссылкой на собственные источники журналисты сообщают, что днем 28 сентября Департамент Здравоохранения Москвы отдает закрытый приказ поликлиникам и КТ-центрам столицы о временном запрете на регистрацию случаев вирусной пневмонии по результатам томографии легких.

Абсурд, но теперь пациенту с подтвержденным поражением легких, чтобы получить доступ к необходимым препаратам для лечения, нужно сдавать мазки в лаборатории. Только после этого человек с COVID-19 попадет в ту самую официальную статистику, которую мы видим на сайте Стопкоронавирус.рф.

Зачем так сложно, спросите вы. А затем, что чувствительность такого мазка чуть превышает 40% — это значит, что все остальные больные получат ошибочный диагноз, будут внесены в другую базу данных и не смогут испортить красивую картинку, которую нам рисуют власти — такая вот статистика по-московски.

Информацию о том, что закрытый приказ действительно существует журналисту «Русской планеты» подтвердил и собственный источник в одной из поликлиник Москвы. В Департаменте здравоохранения на момент публикации материала на запрос не ответили.

Пока власти молчат — в городе продолжают заражаться и умирать люди.

На 6 октября 2020 года в Москве зафиксировано уже 307 477 случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 5 370 человек

Вдумайтесь только, больше пяти тысяч жизней оборвалось с начала пандемии в одной только Москве, однако мэрия продолжает делать вид, что ситуация под контролем и даже вводит новые ограничения.

Треть работников на удаленку, школьников — на каникулы, открыть коронавирусный госпиталь и обсерватор в «Сокольниках» и коронавирусный госпиталь в «Крылатском».

Только кажется, что чего-то в этой истории не хватает. Точно, не хватает виноватых. Однако и с этой проблемой мэр разобрался, заявив, что вопреки рекомендациям, москвичи продолжают ходить на работу, в рестораны и кино, а значит — пользоваться подземкой и разносить заразу. И, вероятно, с такой риторикой властей, в смертях COVID-пациентов окажутся виноваты исключительно COVID-пациенты.

Не власти, играющие со статистикой, не вводящие необходимых мер, не признающие вторую волну вообще, а мы с вами.

Зато картинка красивая.