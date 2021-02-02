Ведущий медицинский журнал обнародовал точную эффективность «Спутника V»

Общество

Итоги третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» опубликованы в ведущем научном журнале The Lancet. В публикации говорится, что прививка продемонстрировала 91,6-процентную эффективность.

Такие результаты получены после анализа данных 19866 добровольцев. К концу исследования коронавирус выявили у 78 человек.

Эффективность вакцины для лиц старше 60 лет составила 91,8%. У более 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100%- клеточный иммунитет. Иммунитет после прививки оказался выше на 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал публикацию большим событием. «Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что «Спутник V» — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, и опубликованным в журнале The Lancet».

Вакцина продемонстрировала высокие показатели безопасности. 94% привитых испытали легкие побочные эффекты. Отсутствовали аллергические реакции и анафилактический шок. Серьезные нежелательные последствия возникали в 0,27% случаев. Это ниже, чем у вакцин AstraZeneca — 0,66%, Pfizer — 0,58%, Moderna — 0,97%, пишет РИА Новости.

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