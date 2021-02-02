Российская вакцина от COVID-19 дает состояние как при гриппе. Но Минздрав успокаивает

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После вакцинации от коронавируса могут возникнуть гриппоподобные симптомы. На них призвала обратить внимание главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

По словам врача, в первые дни после прививки допускаются слабость, ломота, сонливость, кратковременное повышение температуры, озноб. Драпкина отметила, что температура редко поднимается более 39 градусов.

«Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», - сказала терапевт. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам врача, повышенная температура после вакцинации - не повод обращаться за помощью к врачам.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Россиянам доступна вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сделал прививку от коронавируса, но кое-что скрыл.