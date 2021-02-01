Дмитрий Медведев привился российской вакциной от коронавируса и кое-что скрыл

Политика

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Он провакцинировался два месяца назад и перенес прививку без последствий.

Медведев в интервью российским СМИ не сказал, какую именно вакцину использовал. Он объяснил это так: «Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

Зампред Совбеза посоветовал перед вакцинацией проконсультироваться с врачом: сдать кровь и понять, в каком иммунном статусе пребывает организм.

«Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно», - сказал он. Слова Медведева приводит РИА Новости.

Политик перенес прививку «очень спокойно», хотя, по его словам, это «индивидуальная история».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что некоторым жителям столицы «нет никакого смысла» прививаться от коронавируса.