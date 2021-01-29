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Общество
Сергей Собянин: некоторым москвичам «нет никакого смысла» прививаться от COVID-19
29 января, 2021 22:09
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Youtube / TV Center
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей переболели коронавирусом. Такие данные следуют из «аналитики» и «исследований», которые проводят столичные власти.
Градоначальник добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла», передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что в Москве закроют станции метро и запретят проход пешеходов. Подробнее в нашем материале.
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