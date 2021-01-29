Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей переболели коронавирусом. Такие данные следуют из «аналитики» и «исследований», которые проводят столичные власти.

Градоначальник добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла», передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в Москве закроют станции метро и запретят проход пешеходов. Подробнее в нашем материале.