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Сергей Собянин: некоторым москвичам «нет никакого смысла» прививаться от COVID-19

Антон Мельников
29 января, 2021 22:09
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 22:09
1 мин
Youtube / TV Center
Youtube / TV Center

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей переболели коронавирусом. Такие данные следуют из «аналитики» и «исследований», которые проводят столичные власти.

Градоначальник добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла», передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в Москве закроют станции метро и запретят проход пешеходов. Подробнее в нашем материале.

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