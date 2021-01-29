В столице закроют станции метро и запретят проход пешеходов

Политика

Главное управление столичного МВД РФ сообщило, что в день протестных акций в центре Москвы будут введены ограничения на передвижение пешеходов. Своё решение ведомство обосновало тем, что в СМИ и сети интернет поступают призывы к гражданам участвовать несанкционированных акциях.

Кроме того, в день протестных акций перестанут работать 7 станций метро. С 8 часов утра на вход и выход закроются станции Театральная, Площадь Революции, Александровский сад, Охотный ряд, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

МВД добавило, что введенные ограничения продолжат действовать до особого распоряжения полиции, передаёт «Интерфакс».

Напомним, сторонники Алексея Навального анонсировали протестную акцию в поддержку политика. Мероприятие назначено на 31 января.