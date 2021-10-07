Ведущие российские интернет-платформы и СМИ начнут маркировать фейковую информацию в Интернете
Сегодня, 7 октября, крупнейшие российские СМИ, такие как ТАСС, РИА, «Интерфакс», «Ведомости», РБК и другие подпишут соглашение, которое позволит АНО «Диалог» стать фактчекером российского сегмента Интернет.
Автономная некоммерческая организация начнет «делить» информацию на достоверную и фейковую. СМИ к этой деятельности тоже должны будут подключиться. При этом выискивать неправдивую информацию придется также в «Яндекс.Дзен» и Mail.Ru Group, а также Rutube и Avito. К слову, они отказались комментировать ситуацию.
Каким образом будет происходить «отбор» недостоверных сведений неясно, но точно известно, что вешать ярлыки смогут только сами интернет-площадки по просьбе пользователей или же в ходе мониторинга.
Кроме того, если информация окажется фейковой, ресурс сможет не только пометить её, но и опровергнуть, удалить. Также будет разрешено блокировать пользователя, опубликовавшего данные сведения, передает газета «Ведомости».
Напомним, главой АНО «Диалог» является Андрей Гореславский, журналисты часто называют его «кремлевским куратором Интернета».
Ранее произошел сбой в работе крупнейших интернет-сервисов. Это привело к плачевным последствиям.