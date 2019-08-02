День ВДВ в Москве. Часть 2

В предыдущей части репортажа с Дня воздушно-десантных войск в Москве мы рассказали о том, как прошёл духовно-патриотический праздник Ильин День на Красной Площади. В этой статье «Русская Планета» покажет и расскажет, как прошёл День ВДВ в Парке Горького.

Столичный парк культуры и отдыха десантники облюбовали ещё с советских времён. Культовое место дня ВДВ - конечно же, фонтаны на главной площади парка. Когда-то милиция запрещала в них купаться, чем только подлила масла в огонь: традиция купаний в городских фонтанах стала своеобразным протестом, праздником непослушания.

В наши дни к купанию в фонтанах стражи порядка благосклонны. Помешать может разве что погода: но сегодня, несмотря на совсем не августовские холода, бравые парни в тельняшках остались своей традиции верны. И, на радость многочисленным фотографам и тележурналистам, полезли-таки в студёные воды фонтана.

Вопреки расхожему мнению, что в фонтан спонтанно лезут в основном не шибко трезвые десантники, ритуал погружения в искусственный водоём отработан до мелочей. Желающие искупаться заранее готовят пакет со сменной одеждой. А барахтания в фонтанах зачастую не более, чем игра на публику.

Давно прошли те времена, когда 2 июля москвичи обходили Парк Горького стороной. Сейчас люди в тельняшках ведут себя достойно. В парке полным-полно семейных пар с детьми самого разного возраста, у многих детишек на головах голубые береты - точь-в-точь, как у папы. А фонтаны... ну, что поделать - такая традиция.

От всей души поздравляем всех десантников и членов их семей с их профессиональным праздником. За ВДВ! Никто, кроме вас!