День ВДВ в Москве. Часть 1

2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. А ещё по церковному календарю сегодня Ильин День. Именно Илью Пророка десантники считают своим духовным покровителем.

Традиции отмечать День ВДВ на Красной Площади не так много, всего 15 лет. Официальное название мероприятия - «духовно-патриотический праздник Ильин День». И начинается он с молебна в храме Илии Пророка, что на Китай-Городе. А затем военнослужащие, священники, прихожане и все желающие идут крёстным ходом до самой Красной Площади, чтобы совершить мобелен на сакральном для России Лобном месте.

После окончания молебна зрители увидели показательные выступления почётной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, и курсантов кадетских корпусов. Позже на Красной Площади состоялся концерт, на котором выступал сводный оркестр ВДВ.

А после завершения праздника «Русская Планета» отправилась в Парк Горького, ещё одно традиционное место народных гуляний в этот день. Что мы там увидели - смотрите в нашем следующем репортаже!