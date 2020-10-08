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«Ваша, наша, легко запутаться»: Иван Ургант спародировал речь Исимбаевой перед Путиным

Лилия Караева
8 октября, 2020 13:13
2 мин
Иван Ургант
Urgant_vk

Ведущий Первого канала Иван Ургант спародировал речь олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, которая запуталась в целях массового спорта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал выступление спортсменки «странной пародией на Ельцина».

Ургант заметил, что Исимбаева «разрядила обстановку». Ведущий пошутил, что спортсменка «не до конца понимает, какую цель перед ней поставил президент», но это не мешает ей выполнять поставленные Путиным задачи, пишет Lenta.ru.

«...Ваша, наша, легко запутаться. Все едино, и к тому же это Россия», — сказал Ургант.

Он поздравил Путина с днем рождения в манере Исимбаевой и сказал: «Сегодня ваш. Ну, наш... То есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить... уууууу... В общем, как скажете, так и сделаем».

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заговорилась перед Путиным. Она стала путанно произносить слова «ваша», «наша», «цель», «задача», потом сказала «ууууу» и пообещала выполнить то, что сказал президент.

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Иван Ургант
Елена Исимбаева
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