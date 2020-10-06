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Политика
Олимпийская чемпионка запуталась в целях массового спорта на заседании с Путиным
6 октября, 2020 17:43
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Flickr
Олимпийская чемпионка Елена Исимбаева заговорилась во время заседания с президентом России Владимиром Путиным. За это легкоатлетку высмеяли в сети.
Говоря о целях массового спорта, Исимбаева сказала: «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу».
В завершение выступления она добавила: «В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем».
Пользователи соцсетей начали иронизировать над Исимбаевой, отмечает Lenta.ru. Они писали: «Лучше прыгать, чем говорить...», «Елене надо посещать курсы владения переговоров».
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