Олимпийская чемпионка запуталась в целях массового спорта на заседании с Путиным

Flickr

Олимпийская чемпионка Елена Исимбаева заговорилась во время заседания с президентом России Владимиром Путиным. За это легкоатлетку высмеяли в сети.

Говоря о целях массового спорта, Исимбаева сказала: «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу».

В завершение выступления она добавила: «В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем».

Пользователи соцсетей начали иронизировать над Исимбаевой, отмечает Lenta.ru. Они писали: «Лучше прыгать, чем говорить...», «Елене надо посещать курсы владения переговоров».

Ранее Китай выпустил ролик, в котором высмеял поведение США относительно COVID-19.