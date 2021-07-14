«Вандальный» снос единственного деревянного планетария в России возмутил людей
В Пензенском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвали снос деревянного планетария «вандальным».
Как сообщил председатель отделения Сергей Блинов, он является объектом культурного наследия, а его аварийное состояние не является поводом для сноса.
Специалисты, изучив документацию, не увидели обоснований настолько большого износа, а фотографий дефектов сруба было представлено слишком мало. Блинов отметил, что на снимках видны только локальные повреждения, которые можно было устранить, сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, в Пензе под предлогом разборки для «дальнейшего восстановления» был снесён единственный в России деревянный планетарий 1928 года постройки. В 1987 здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения. Исполняющий обязанности главы комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин заявил, что аварийность деревянного планетария составляла 80%, а большинство конструкций просто сгнило.