Единственное в своём роде российское здание оказалось уничтожено по воле чиновников
В Пензе под предлогом разборки для «дальнейшего восстановления» был снесён единственный в России деревянный планетарий 1928 года постройки. В 1987 здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения.
О сносе здания заявило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. В организации сообщили, что планетарий необходимо было частично отреставрировать, а именно – заменить повреждённые брёвна. Вместо ремонта, планетарий был снесён с помощью экскаватора.
Снос здания прокомментировал исполняющий обязанности главы комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин. По его словам, все работы были одобрены и ведутся по утверждённой проектной документации. При этом чиновник считает, что никакого «уничтожения» планетария не было, а здание просто разобрали.
«Его не снесли, это его разобрали и заново восстановят», — сказал Понякин в беседе с изданием «Подъём».
Он заявил, что аварийность деревянного планетария составляла 80%, а большинство конструкций просто сгнило.
Он добавил, что «всё было представлено таким образом, что власти Пензенской области снесли планетарий, а ничего дальше делать не планируют».
Отремонтированный планетарий власти обещают открыть в 2023 году, сообщает «Подъём».