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Валерия и Иосиф Пригожин улетели из России в ту же страну, куда отправилась Алла Пугачева
8 марта, 2022 12:53
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Павел Кашаев/Global Look Press
Стало известно, что еще две звезды отправились за границу после начала спецоперации на Украине. Ранее это сделала певица Алла Пугачева.
На этот раз из России уехали исполнительница Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Причину отъезда и страну пребывания Пригожин озвучил в своем Instagram.
Валерия с супругом уехала в Израиль. Там живут родственники Пригожина - пара прибыла на 85-летний юбилей его тети.
Звездная пара утверждает, что это «экспресс-визит», пишет Teleprogramma. Скоро они якобы вернутся в Москву.
Ранее анонимные Telegram-каналы сообщили об отъезде народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Израиль. Ее видели с детьми и мужем Максимом Галкиным в аэропорту.
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