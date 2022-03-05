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Алла Пугачева уехала из России навсегда
5 марта, 2022 16:11
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Народная артистка СССР Алла Пугачева улетела из страны вместе с детьми. Об этом сообщают анонимные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.
По информации, имеющейся в доступе корреспондентов телеграмм-каналов «Патриаршие», культовая российская певица совершила отъезд еще 28 февраля. При этом она забрала с собой двух детей: дочку Лизу и сына Гарри. Сообщается, что Алла Борисовна воспользовалась для этого частным бортом и бизнес филиалом аэропорта Внуково-3.
Известно, что Пугачеву в день вылета видел пассажир бизнес-рейса, отбывавшего из этого же аэропорта в Британию, однако куда именно направилась Пугачева пока не известно.
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