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Валерий Гаркалин не может дышать — поражение легких достигло 85 процентов
7 октября, 2021 10:54
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Natalya Loginova/Russian Look
Актера, народного артиста РФ Валерия Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Легкие артиста, борющегося с коронавирусом, поражены на 75-85%, передает Telegram-канал Baza.
Напомним, Гаркалина госпитализировали в больницу с COVID-19 2 октября. С каждым днем состояние актера ухудшалось, но до сегодняшнего дня он дышал самостоятельно. Накануне стало известно, что его перевели в реанимацию. За жизнь 67-летнего артиста борются врачи Коммунарки.
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