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Народного артиста РФ Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
6 октября, 2021 15:01
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Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Находящийся в больнице народный артист РФ Валерий Гаркалин переведён в реанимацию после ухудшения состояния. Днём ранее он был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке.
За ночь у артиста резко снизился уровень насыщения крови кислородом (сатурация), из-за чего врачи приняли решение перевести актера в реанимацию. Сейчас она подключен к кислороду под давлением.
Кроме того, у пациента выявили обширное поражение легких. 5 октября, когда актера госпитализировали, поражение легких составляло 25%-50%. Теперь оно увеличилось до 75%, передает Telegram-канал Mash.
По данным ФБА «Экономика сегодня», Гаркалин находится в сознании, несмотря на невозможность дышать полноценно самостоятельно.
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