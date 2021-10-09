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Валерий Гаркалин находится в реанимации в критическом состоянии
9 октября, 2021 13:31
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look press
Госпитализированный с коронавирусом народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации.
Врачи оценивают состояние Гаркалина как критическое и не дают прогнозов. Актера подключили одновременно к двум аппаратам — ИВЛ и ЭКМО. Каждое легкое у артиста поражено на 75 и 85%, сообщает РЕН.ТВ.
67-летний Гаркалин попал в Коммунарку с коронавирусом 2 октября. Состояние актера ухудшалось, позже он попал в реанимацию. 7 октября его перевели на аппарат ИВЛ.
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