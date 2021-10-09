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Александр Серов экстренно госпитализирован в Москве
9 октября, 2021 12:30
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Flickr
Народный артист России, певец Александр Серов экстренно госпитализирован в больницу Москвы с коронавирусом.
67-летний артист находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У Серова диагностировали 75% поражение легких. До госпитализации он уже проходил лечение в госпитале недалеко от его загородного дома, сообщает телеграм-канал «RT».
Серов был особенно популярным в 80-е и 90-е годы. Певец слыл главным романтиком на отечественной эстраде. Он является исполнителем хитов «Я люблю тебя до слез», «Как быть», «Мадонна» и других.
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