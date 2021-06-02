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Валентина Матвиенко оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса в России
2 июня, 2021 12:10
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое отношение по поводу обязательной вакцинации от коронавируса в России.
Матвиенко назвала принуждение к прививке населения страны грубым нарушением закона и заявила, что «никакой обязательной вакцинации быть не может», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Валентина Матвиенко пообещала решить проблему с интернетом «на березе».
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