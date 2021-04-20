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Валентина Матвиенко пообещала решить проблему с интернетом «на березе»
20 апреля, 2021 14:06
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
В небольших и отдаленных населенных пунктах России еще существуют проблемы с интернетом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В этом году стабильным интернетом планируется обеспечить все российские населенные пункты с численностью жителей более 100 человек, чтобы людям не приходилось ловить сеть, сидя на березе, сказала Матвиенко.
Она напомнила про жителя села в Омской области, известного как «Леха из деревни», который не мог учиться дистанционно в институте из-за проблем с интернетом, чтобы поймать сеть, ему приходилось лезть на березу.
Матвиенко отметила, что, «с той березой мы решили, но таких берез по России к сожалению, еще осталось много». В этом году ситуация должна серьезно улучшится, пишет «РИА Новости».
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