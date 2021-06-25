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Вакцинный процесс добрался до беременных россиянок. Почему противопоказание быстренько сняли?
25 июня, 2021 14:53
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Минздрав России снял одно из противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Ранее категорически запрещалось прививать беременных женщин.
Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что решение о снятии противопоказания принято экспертным сообществом. Учитывались положительные результаты клинических исследований, пишет «Интерфакс».
Теперь беременным с высоким риском тяжелого течения коронавируса смогут сделать прививку.
Ранее Кремль ответил на вопрос, когда будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
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