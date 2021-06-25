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Ограничения вам не нравятся? «Надо привыкать» заявил Кремль
25 июня, 2021 13:12
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Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы, когда в Москве могут снять ограничения и какой вакциной он собирается прививться.
Официальный представитель Кремля заявил: «Надо привыкать жить в условиях, которые диктует нам жизнь».
Песков заметил: ограничения введены на период пандемии, но уйдет ли угроза коронавируса из нашей жизни - «на этот вопрос вряд ли кто ответит», порассуждал он.
Пресс-секретарь президента пока не поставил прививку, но планирует вакцинироваться. Он выбрал однофазовый «Спутник лайт», сообщает Telegram-канал Life Shot.
Решение о прививке принято с учетом новых рекомендаций врачей, которые на этой неделе призвали вакцинироваться даже с высокими антителами.
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