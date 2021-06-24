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Люди
Вакцинировавшихся москвичей одарили автомобилями
24 июня, 2021 03:28
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globallookpress.com
В Москве определили обладателей автомобилей среди тех, кто получил прививку от коронавируса.
Машины подарили в рамках акции «Вакцина рулит». Всего было разыграно пять транспортных средств. Розыгрыш провели среди тех, кто получил первый компонент препарата от COVID-19 с 14 по 20 июня. Победителей определил случайный компьютерный выбор.
Пять Renault Logan будут разыгрывать каждую неделю до 11 июля, сообщает телеканал «360».
Ранее в Уфе местная жительница выиграла квартиру в рамках акции среди вакцинированных. Также среди горожан разыграли 10 смартфонов.
Ранее по теме: Ипотека не нужна: вакцинированным россиянам раздают квартиры
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