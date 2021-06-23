Ипотека не нужна: вакцинированным россиянам раздают квартиры
В Уфе местная жительница выиграла квартиру в рамках акции среди вакцинированных от COVID-19.
Жилую площадь, а также десять смартфонов, разыгрывал общественный фонд развития города. В акции принимали участие те жители города, которые с 14 мая по 20 июня сделали прививку от коронавируса. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 млн рублей и 10 iPhone по 70 тысяч рублей каждый.
Все данные по вакцинированным, которые участвовали в розыгрыше, проверялись комиссией. Всего в акции был зарегистрировано 38 тысяч 631 флаер, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно о том, что крупнейшие компании России из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране стимулируют своих работников вакцинироваться от коронавируса, чтобы добиться коллективного иммунитета.