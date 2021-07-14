Вакцинация подростков «Спутником V» начнется до 20 сентября несмотря на побочный эффект
Рост тяжелых случаев коронавируса среди подростков 12-17 лет в России вынуждает разработчиков препаратов начать их вакцинацию. И она начнется: ориентировочно, до 20 сентября.
Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в России идут испытания вакцины «Спутник V» на подростках.
Как действует препарат на подростковый организм, фиксируют с 6 июля - именно тогда россияне данной возрастной категории получили первый компонент вакцины. Прививку сделали 21 подростку.
Всего в исследованиях участвуют 100 детей. В ходе испытаний у двоих наблюдалось повышение температуры до 37.
«Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину», - оценил Гинцбург последствия вакцинации, отметив, что подростки не заметили повышения температуры. Руководителя Центра Гамалеи цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что производители западных вакцин решили изменить препараты из-за побочного эффекта.