Из-за редких и серьезных побочных эффектов две вакцины от коронавируса решили изменить
Несколько разработчиков вакцин от коронавируса рассматривают возможность изменить препараты. Это необходимо, чтобы устранить риск редкого, но серьезного побочного эффекта.
Возможность модифицировать вакцины изучают западные компании Johnson и Johnson и AstraZeneca. Вместе с учеными они проводят исследования на предмет того, можно ли устранить или снизить риск образования тромбов.
Об этом пишет The Wall Street Journal. Источники издания знают сроки изменения вакцин. Так, AstraZeneca может сделать это уже к следующему году.
Изменение вакцины означает, что компании будут обязаны получить повторное одобрение со стороны регулятора.
Вакцины Johnson и Johnson и AstraZeneca вызвали панику в мире после того, как у привившихся образовались тромбы. Их использование было временно приостановлено или ограничено. Позже вакцинацию препаратами разрешили возобновить.