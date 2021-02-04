Общество

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» данные о ее составе. Создатели препарата заявили о том, что в нем не содержатся запрещенные для употребления мусульман вещества, однако это не успокоило верующих.

По словам заместителя председателя ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова, уже на следующей неделе состоится встреча разработчиков лекарственного средства от COVID-19 и представителей Духовного управления, по итогам которой будет создано окончательное богословско-правовое заключение. В нем будет сказано, можно ли мусульманам получать данную вакцину, передает РИА Новости.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов, чтобы выяснить, являются ли препараты халяльными.