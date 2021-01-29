Общество

Духовное управление мусульман Татарстана обратилось к разработчикам российских вакцин против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой раскрыть состав компонентов. Таким образом муфтият РТ хочет выяснить, являются ли препараты халяльными. Только в этом случае людям, исповедующим ислам, можно вакцинироваться.

«Если при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению», – цитирует председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирека Зиганшина РИА Новости.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана запретило мужчинам жениться на немусульманках.