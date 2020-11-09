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В российские медицинские учреждения начали поступать первые партии отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины именно с производственных площадок на непосредственно медицинские организации», – цитирует Мурашко РИА Новости.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России 11 августа. Спустя время в стране запатентовали еще одну вакцину, разработанную государственным научным центров вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее назвали «ЭпиВакКорона». Ее отличие от «Спутника V» состоит в том, что она содержит фрагменты нового вируса – синтетические пептидные антигены.