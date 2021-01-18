Mos.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала не спешить ставить прививку от коронавируса. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге, связанном с началом массовой вакцинации от COVID-19.

Ее рекомендации относились к гражданам, которые перенесли инфекцию. По словам Голиковой, переболевшие коронавирусом «крайне редко» заболевают повторно.

«Всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», - сказала вице-премьер. Ее слова приводит ТАСС.

Ссылаясь на ученых, она напомнила, что антитела в организме переболевшего могут снижаться, но клеточный иммунитет не уходит.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация. О ее начале 13 января распорядился президент Владимир Путин. Россиян будут прививать одной из двух вакцин: «Спутник V» или «Эпиваккорона».