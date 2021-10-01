В Заксобрании Петербурга журналистам запретили пить воду
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга журналистам запретили пить воду. 1 октября представителей СМИ впервые за продолжительное время впустили на балкон зала заседаний, но с определенными правилами.
Когда корреспондент «Коммерсанта» Олег Дилимбетов достал бутылку воды, к нему тут же подбежала взвинченная завхоз парламента Кукушкина и потребовала немедленно убрать бутылку, поскольку «пить в зале заседаний запрещается!».
«Если хоть каплю прольете на ковёр, четыре ряда снимаются!», — процитировал Кукушкину журналист Андрей Окунь в своём Telegram-канале.
Правда, он так и не понял, о каких рядах идёт речь и что может случиться при контакте ковра с водой. «Ядовитые пары?», — задался он вопросом.
Ранее стало известно о том, что Минюст включил в перечень СМИ-иноагетов независимых правозащитников и журналистов.