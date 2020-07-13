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В европейскую часть России приходит резкое похолодание

Михаил Орлов
13 июля, 2020 11:43
1 мин
Холод
Unsplash

Гидромедцентр сообщил о грядущем резком похолодании в европейской части России. Наибольшее похолодание ждёт жителей Центрального и Северо-Западного регионов.

В понедельник погода будет оставаться теплой за счет южных воздушных масс, но к вечеру жителей ждёт появление облачности и холод.

Стремительное снижение температуры должно произойти во вторник – температура воздуха упадет ниже отметки в 20 градусов тепла.

В южных областях Российской Федерации жители вряд ли заметят изменение температуры в связи с относительно небольшим похолоданием. Планируется, что температура в этих областях упадет на 5-10 градусов. При этом температура вероятнее всего зафиксируется на уровне в 30-35 градусов тепла, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что употребление кофе в жару представляет опасность для организма.

темы
погода
жара
Гидромедцентр
холод
1 мин