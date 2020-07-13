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Употребление кофе в жару представляет опасность для организма

Артем Денисов
13 июля, 2020 01:46
2 мин
кофе
Фото: pixabay.com

Употребление большого количества кофе в жаркую погоду может привести к обезвоживанию организма.

Как сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева, основное действие этого напитка - ускорение выведения жидкости из организма. При этом в жару обезвоживание особенно опасно. Перед или после употребления кофе эксперт советует выпить стакан воды. Также отказаться от кофе следует в случае физической активности, когда с потоотделением под воздействием нагрузок теряется большое количество воды.

Ярцева рекомендует выпивать в день не более трех чашек кофе, сообщает РИА Новости.

Ранее датские исследователи выяснили, что кофе меняет вкусовые ощущения человека.

Они проанализировали хемосенсорную чувствительность у людей, которые употребляют данный напиток. Как выяснилось, люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи.

Когда ученые исключили из эксперимента кофеин, результаты эксперимента не изменились. Эксперты полагают, что эффект создается благодаря горьким веществам в кофе, сообщает РИА Новости.

темы
кофе
напитки
жара
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