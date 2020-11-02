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Общество
В Европе уже началась электрическая революция
2 ноября, 2020 07:54
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фото: Pixabay
В сентябре текущего года продажи электрокаров и гибридов в Европе впервые превзошли продажи дизельных автомобилей. Отчет об этом опубликовала исследовательская компания JATO Dynamic.
Можно сказать, что в Европе уже началась электрическая революция. Согласно отчету, электрическим или гибридным стал каждый четвертый проданный в странах Евросоюза автомобиль.
Впервые автомобили с альтернативным топливом превзошли по продажам один из двух «традиционных» типов двигателей внутреннего сгорания, пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что уже сейчас разрабатываются проекты домов и целых городов на воде. Речь идет о расширении береговой линии. Таким образом, люди смогут жить не далеко от города и в тоже время не на суше.
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