Глобальное потепление не страшно: города уйдут в море

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Глобальное потепление способствует повышению уровня Мирового океана. При этом возникает опасность ухода под воду некоторых территорий.

Уже сейчас разрабатываются проекты домов и целых городов на воде. Речь идет о расширении береговой линии. Таким образом, люди смогут жить не далеко от города и в тоже время не на суше.

Плавучие дома могут быть автономны и использовать энергию солнца, воды и ветра. Находясь не далеко от города, их жители будут пользоваться его инфраструктурой и иметь прекрасный вид на море, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что два необитаемых острова, которые входят в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря. Произошло это из-за глобального потепления.