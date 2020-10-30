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Общество
В Европе бьют тревогу: вакцина может не помочь от вымирания от коронавируса
30 октября, 2020 15:38
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фото: Pixabay
В Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.
По словам еврокомиссара по здравоохранению, при худшем сценарии никому не удастся создать эффективную вакцину от инфекции, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в Европе заявили, что для большей части населения стран Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить.
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