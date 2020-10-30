В Европе бьют тревогу: вакцина может не помочь от вымирания от коронавируса

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В Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.

По словам еврокомиссара по здравоохранению, при худшем сценарии никому не удастся создать эффективную вакцину от инфекции, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Европе заявили, что для большей части населения стран Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить.