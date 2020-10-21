В Екатеринбурге «можно и нужно» выталкивать пассажиров без масок из транспорта

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов людей без масок.

«Можно и нужно». – сказал Высокинский в прямом эфире E1.RU. Градоначальник отметил, что рост числа инфицированных растет с каждым днем. Из-за сложной эпидемиологической ситуации возможно введение ограничительных мер. Он призвал соблюдать масочный режим, в том числе и в общественном транспорте, чтобы избежать дополнительных ограничительных мер.

Ранее правительство Словении приняло решение ввести режим эпидемии по всей стране.