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В Екатеринбурге «можно и нужно» выталкивать пассажиров без масок из транспорта

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 08:02
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фото: Pixabay

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов людей без масок.

«Можно и нужно». – сказал Высокинский в прямом эфире E1.RU. Градоначальник отметил, что рост числа инфицированных растет с каждым днем. Из-за сложной эпидемиологической ситуации возможно введение ограничительных мер. Он призвал соблюдать масочный режим, в том числе и в общественном транспорте, чтобы избежать дополнительных ограничительных мер.

Ранее правительство Словении приняло решение ввести режим эпидемии по всей стране.

темы
Россия
общество
коронавирус
Екатеринбург
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