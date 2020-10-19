В Словении с сегодняшнего дня ввели режим эпидемии

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Правительство Словении приняло решение с сегодняшнего дня ввести режим эпидемии по всей стране.

Глава правительства Янез Янша, заявил, что режим эпидемии вводится на всей территории Словении и продлится месяц.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в стране вызывает беспокойство. По данным Минздрава Словении за прошедшие сутки было выявлено 726 новых заразившихся, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность введения жестких карантинных мер из-за коронавируса в столице.