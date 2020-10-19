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Сергей Собянин прокомментировал возможность введения комендантского часа

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 10:20
1 мин
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фото: Kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность введения жестких карантинный мер из-за коронавируса. Об этом он написал сегодня в личном блоге.

По словам Собянина, комендантский час, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд – это крайние и неприемлемые меры. Таких ограничений москвичам опасаться не стоит.

При этом столичный градоначальник не исключил возможное введение точечных ограничений, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

темы
Москва
общество
Сергей Собянин
коронавирус
ограничения
Росссия
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