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Московская полиция начала масочно-перчаточные рейды

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 15:33
1 мин
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фото: Fluckr

Сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в метро, а также другом общественном транспорте полиция проводит рейды с целью выявления пассажиров, нарушающих требования об индивидуальной защите, пишет ТАСС.

За отсутствие маски гражданину грозит штраф в 5 тыс. рублей.

темы
Москва
Россия
полиция
масочный режим
проверка
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