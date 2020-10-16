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Общество
Московская полиция начала масочно-перчаточные рейды
16 октября, 2020 15:33
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фото: Fluckr
Сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в метро, а также другом общественном транспорте полиция проводит рейды с целью выявления пассажиров, нарушающих требования об индивидуальной защите, пишет ТАСС.
За отсутствие маски гражданину грозит штраф в 5 тыс. рублей.
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