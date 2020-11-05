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Общество
В Японии хотят построить космопорт для космических туристов
5 ноября, 2020 07:55
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фото: Pixabay
Группа японских инженеров разработала концепт космического порта, который будет одновременно красивым, простым и многофункциональным.
Инженеры создали проект космического города будущего, из которого пассажиры смогут вылетать, когда коммерческие полеты на орбиту станут рядовым делом.
Предполагается, что космопорт будет плавучим, его разместят на удалении от берега в Токийском заливе. Он будет похож на традиционный аэропорт с той лишь разницей, что на нем будут находиться не самолеты, а космические аппараты, пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что уже сейчас разрабатываются проекты домов и целых городов на воде. Речь идет о расширении береговой линии. Таким образом, люди смогут жить не далеко от города и в тоже время не на суше.
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