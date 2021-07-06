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В ВОЗ сообщили позитивную новость о коронавирусе
6 июля, 2021 06:30
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pixabay.com
Ситуация с распространением COVID-19 во всем мире стабилизировалась «на очень высоком уровне».
Как заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, согласно графику заболеваемости, «наступила своего рода стабилизация». По его данным, ситуация лучше, чем два-три месяца назад».
При этом представитель организации отметил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других ситуация противоположная, следует из заявления ВОЗ.
Ранее официальный представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович заявила, что в России ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» вызывает опасения у специалистов.
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